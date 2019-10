Flamengo contra Fluminense Rodrigo Caio descarta favoritismo do Flamengo contra Fluminense Zagueiro critica calendário brasileiro e número de jogos no ano

Esta sexta (18) foi dia de Rodrigo Caio dar entrevista coletiva no Centro de Treinamento Ninho do Urubu. Faltando pouco para mais um clássico com o Fluminense, o zagueiro deixou bem claro que não quer saber de favoritismo. Mesmo com 13 partidas de invencibilidade no Campeonato Brasileiro e líder da competição, com 61 pontos, o defensor entende que o resultado positivo só vai vir mesmo dentro de campo.

“Futebol de joga dentro de campo, independente da colocação de ambos, acho que o futebol se resume aos 90, 95, minutos. Quem estiver mais concentrado, mais focado na partida, tem as oportunidades dentro do jogo e vence. Será uma grande partida, um clássico histórico. Eles precisam da vitória e nós precisamos também”, declarou o defensor.

O Flamengo enfrenta o Fluminense no próximo domingo (20), a partir das 18h no estádio do Maracanã, mas tem muito torcedor pensando no confronto de quarta-feira contra o Grêmio, pela semifinal da Libertadores da América.

Ao falar sobre o encontro com o tricolor gaúcho e os possíveis retornos de Rafinha, Filipe Luís e Arrascaeta, Rodrigo Caio preferiu pensar no compromisso mais próximo: “É um ano muito difícil, de muitos jogos e um calendário muito extenso. Não temos que pensar daqui a dois ou três jogos. Temos que pensar no Fluminense, que é importante como todos os outros jogos, esse é o foco. Em relação aos jogadores machucados, a única coisa que a gente torce é que eles voltem 100%. Se vai ser contra o Fluminense, contra o Grêmio ou contra o CSA a gente espera que retornem saudáveis para entrar em campo e jogar em alto nível”.

O zagueiro rubro-negro também saiu em defesa do técnico Jorge Jesus na decisão de não poupar atletas. Para Rodrigo Caio, a discussão deveria ser outra: “Temos que pensar que o calendário é muito difícil para os jogadores. A discussão teria que ser essa, para não ter tantos jogos. É muito difícil, entramos em campo quarta, domingo, quarta, sábado. Tudo bem que estamos preparados para isso, somos jogadores de alto nível e precisamos nos acostumar. Não assisto muito esporte, mas vejo muita discussão sobre se o Jorge Jesus poupa poucos jogadores e outro técnico poupa todos os jogadores. Qual é o certo e qual é o errado? Acho que não é muito nessa linha”.