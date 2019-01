Romance Romântico, Amado Batista aos 67 anos se abre para o amor e assume romance com jovem de 19 anos

Que o cantor Amado Batista é super conhecido no Brasil todo por sua carreira e músicas românticas e um tantinho bregas, você já sabe. Mas, agora o TV Foco, dirá a novidade em relação ao artista, após passar um longo período solteiro agora ele está namorando a jovem de 19 anos Layza Bittencourt Felizardo.

De acordo informações do portal Meio Norte, o cantor que está no auge de seus 67 anos de vida e tem 43 anos de carreira assumiu o romance há pouco tempo. Layza era uma fã do cantor e concedeu entrevista ao portal. “Ele é uma pessoa incrível, de uma personalidade forte e admirável! Um homem super família e amoroso!”, rasgou elogios. Apaixonada, né?

Layza e Amado estão juntos há 5 meses, ela estuda Direito. Sobre namorar um cantor famoso, ela garante: “Não deixo isso subir à cabeça, trato sempre como uma coisa natural. Pra mim ele não é o Amado cantor e sim o Amado família que é um super pai, amigo e namorado”, ressaltou. O casal se conheceu em um dos shows do artista que rolou em Careiro Castanho, no norte do Brasil.

Há sete anos, Amado Bastista foi até o programa Mais Você de Ana Maria Braga e revelou que é amigo de suas ex-mulheres, inclusive, é amigo dos maridos delas. O cantor é pai de Erich, Bruno e Rick. No programa, ele chegou até a dar conselhos amorosos para o público. E fez revelação sobre o tema traição: “Eu devo ter sido traído, mas nunca soube. Nunca descobri! Cabe na mão o número de mulheres que eu já amei, mas não sei de nenhuma traição. Quando há traição, está na hora de trocar de marido ou esposa!”, comentou na ocasião.