Polêmica Ronaldo Fenômeno paga indenização de R$ 100 mil após 16 anos de processo na justiça "Acusado de agredir um jornalista em uma boate"

Foto: Getty Images

jornalista gaúcho José Aveline recebeu uma indenização de R$ 100 mil de Ronaldo Fenômeno, que fez o pagamento após determinação da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O processo durou 16 anos e finalmente chegou ao fim, segundo informou neste domingo (2) o colunista Lauro Jardim, do jornal “O Globo”.

É que na Copa do Mundo de 2002, Ronaldo Fenômeno agrediu José Aveline. Na ocasião, o jornalista tentou fotografar Ronaldinho Gaúcho enquanto este dançava no colo de acompanhantes numa boate na Coréia do Sul. A informação está relatada no processo.

E onde entra o Fenômeno na história? O ex-camisa 9, destaque daquele Mundial que rendeu o penta para o Brasil, também estava no local e resolveu tirar à força a câmera fotográfica das mãos de Aveline, com ajuda de seguranças.