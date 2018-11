Rose Modesto Rose Modesto defende articulação entre Poderes para melhorias na educação, saúde e segurança

Representando o Governo de Mato Grosso do Sul na segunda edição do Fórum Nacional de Controle promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília (DF), a vice-governadora Rose Modesto destacou nesta sexta-feira (23.11) a importância de uma maior articulação entre os poderes e entes federados na busca por melhoria na aplicação de recursos e controladoria para saúde, educação e segurança brasileira.

Vice-governadora Rose Modesto.

Rose Modesto atuou no evento como painelista no debate sobre O Pacto Federativo e a Oferta das Políticas Públicas, partilhando informações, casos de sucesso e boas práticas sobre o tema desenvolvidos pelo Governo do Estado.

“Em MS temos iniciativas pioneiras na articulação de Poderes que além de mapear as ações ajudam na desburocratização dos serviços, na melhoria da transparência e na gestão governamental e resultam na melhoria dos serviços oferecidos oferecidos a nossa população”, destacou a vice-governadora.

Fórum de Controle

Entre os temas da segunda edição do Fórum estão o desafio da melhoria da qualidade do ensino no Brasil; a gestão dos recursos da área da saúde; e o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), dentre outros.

Os participantes debateram sobre a integração entre as instituições de controle externo e interno das três esferas da federação e dos três poderes para encaminhar contribuições para os novos governantes. Como resultado das discussões está a Carta de Brasília, documento de autoridades e representantes do Executivo que se comprometem com os objetivos estabelecidos no Fórum.

A abertura do evento, ontem, contou com a presença do presidente da República, Michel Temer. Hoje, estiveram presentes ministros, autoridades, representantes do Executivo e de entidades que atuam na construção de políticas públicas.