Destruição Roubo deixou rastro de destruição e mais da metade do dinheiro sob escombros

O violento roubo a uma agência bancária ocorrido na madrugada desta segunda-feira (8) na cidade paraguaia de San Pedro deixou um rastro de destruição. Além da morte de um jovem baleado a sair de festa familiar, mais da metade do dinheiro cobiçado pelos criminosos acabou embaixo dos escombros deixados pela explosão do cofre.

Em contato com fontes locais, o site ABC Color apurou que a polícia do país vizinho conseguiu recuperar 1.204 milhões de Guaranis, moeda oficial do Paraguai, que ficaram sob os escombros. No entanto, as autoridades estimam que os assaltantes fugiram com pelo menos 800 milhões de Guaranis.

Na cotação atual, esse valor corresponde a aproximadamente R$ 480 mil.

Ainda segundo a imprensa paraguaia, o roubo teve participação de até 15 criminosos. Eles deixaram uma pessoa morta, Willian Cantero, de 18 anos, que estava numa festa familiar quando decidiu sair após ouvir barulho de tiros e explosivos.

Um investigador ouvido pelo ABC Color disse que jovem deparou-se com os criminosos e acabou baleado no peito.

As equipes policiais e de socorro médico demoraram para chegar porque a quadrilha envolvida no roubo espalhou 400 miguelitos nas vias de acesso à agência bancária. Trata-se de uma espécie de cruz formada por pregos entrelaçados para furar pneus de carros.