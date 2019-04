AACC/MS Roupas e sapatos de marca são destaque em Bazar do Bem da AACC/MS

Maio começa com mais uma edição do esperado Bazar do Bem da AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer). Desta vez cerca de 1500 itens novos e seminovos serão ofertados a preços abaixo do mercado. Dentre os itens, roupas, calçados, brinquedos, acessórios, itens de utilidades domésticas e peças de decoração. O Bazar será realizado no Auditório da AACC/MS, no dia 9 de maio, das 8 às 17 horas, sem intervalo de almoço.

O destaque para essa edição fica para os itens de inverno, como casacos, agasalhos, cachecóis e botas. Além disso, estarão à venda roupas de marcas famosas como Forum, Le Lis Blanc, Zara, M. Officer, Colcci e Gregory e sapatos da Arezzo, Luz da Lua, Schutz, Santa Lola e outros. É importante ressaltar que as peças são únicas, sem reposição pelo mesmo item. Outro diferencial dessa edição são os itens de decoração de lojas conhecidas do segmento.

Arrecadação - Toda a renda arrecadada neste feirão será utilizada para a manutenção da Casa de Apoio da AACC/MS que, mensalmente tem despesas básicas como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal e ainda toda a assistência aos beneficiários.

“Nosso objetivo é cuidar de crianças e adolescentes com câncer em MS, proporcionando acolhida, hospedagem, refeições, cestas básicas, apoio psicológico, de nutrição e assistência social além de escolarização, atividades lúdico-pedagógicas e oficinas tanto para eles, quanto para seus acompanhantes”, explica a presidente Mirian Comparin Correa.

Para o feirão serão aceitos como formas de pagamento cartão de crédito, débito e dinheiro. Além disso, a AACC/MS disponibiliza uma lanchonete para compra de lanches no local, que estará aberta durante todo o período do Bazar do Bem.

Serviço

Bazar do Bem

Data: 9 de maio, das 8h às 17h (sem intervalo de almoço)

Local: Auditória da AACC/MS - Av. Ernesto Geisel, 3475 - Orpheu Baís