João César Mattogrosso Ruas do Bosque das Araras receberam melhorias por intermédio do vereador João César Mattogrosso Região foi contemplada com cascalhamento, patrolamento e compactação

Por: Jean Ocampos 27/09/2019 às 16:55

Atento as demandas da Capital, o vereador João César Mattogrosso (PSDB) solicitou melhorias para o asfalto do Bosque das Araras e foi contemplado. As ruas do bairro receberam cascalhamento, patrolamento e compactação, pois estava em péssimas condições de tráfego. Morador da região, o professor Jefferson Luiz Campos agradeceu o apoio do parlamentar. “Nossas ruas hoje são transitáveis novamente graças à ajuda do vereador João César. Agradecemos imensamente por esse atendimento, pode contar conosco sempre. Nosso bairro agora está bem melhor”, declarou. O autor da indicação no legislativo ressaltou a atuação efetiva da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). “Felizmente temos uma parceria muito boa com o Executivo e conseguimos levar melhorias para os bairros da Capital, atendendo os anseios da nossa população”, destacou João César Mattogrosso. Além disso, o vereador também enfatiza que ainda há muito para ser feito e que a luta por melhorias é constante. “Cada atendimento tem sua relevância, mas sei que há muito para ser feito por nossa cidade ainda, por isso estou à disposição para trabalhar por mais qualidade de vida para todos”, finalizou. CHAMA O JOÃO! - Para chamar o vereador João César Mattogrosso basta entrar em contato pelo facebook ou instagram (@jcmattogrosso) ou pelo WhatsApp (67) 99904-4045. O aplicativo “CHAMAOJOAO” também está disponível gratuitamente na Play e App Store, onde a população pode fazer indicações e solicitar a presença do parlamentar.