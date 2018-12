João César Mattogrosso Ruas do Universitário e região receberam tapa-buraco após solicitação do Vereador João César Mattogr

Pedidos de tapa-buraco estão entre as principais solicitações do vereador João César Mattogrosso (PSDB), que tem atendido os bairros de Campo Grande com os encaminhamentos no legislativo municipal. Após a intervenção do parlamentar junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), diversas regiões foram contempladas.

Ruas esburacadas é uma preocupação dos moradores em muitos bairros da Capital, diante dos prejuízos causados pela falta de manutenção. O período de chuva agravou a situação em diversos locais, provocando uma intensa procura da população pelo apoio do vereador para que a Prefeitura tomasse providências.

Em harmonia com o Executivo, o trabalho do parlamentar beneficiou vários pontos da cidade. Entre as regiões atendidas com o tapa-buraco estão: ruas Afife Anache, Dr. Francisco Ferreira de Souza, Fernandes da Fonseca, Gheto de Lima, Itacuruca, Jambeiro, João Maiolino, José Américo de Almeida, Prof. Hilário da Rocha, Pontalina e Xique-Xique, no Universitário; Rua dos Democráticos, no Jardim Tropical; e ruas Agostinho Bacha, Augusto dos Anjos, Brigadeiro Thiago, Francisco Aguiar Pimenta e Libero Badaró, no Jardim Monumento.

“Estamos trabalhando intensamente para levar melhores condições para população sempre. Os buracos são um transtorno na vida de todos no trânsito, desde o motorista até o pedestre, inclusive pelos acidentes e prejuízos que tem como causa as ruas esburacadas. Por isso, tenho encaminhado e trabalhado por esses atendimentos e, felizmente, a Prefeitura tem realizado um trabalho satisfatório”, pontua João César Mattogrosso.

Chama o João! - Para chamar o vereador João César Mattogrosso basta entrar em contato pelo facebook ou instagram (@jcmattogrosso) ou pelo WhatsApp (67) 99904-4045. O aplicativo “Chama o João” também está disponível gratuitamente na Play e App store, onde a população pode fazer indicações e solicitar a presença do parlamentar.