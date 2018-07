Tempo Sábado de muito sol em Mato Grosso do Sul

Foto: Edemir Rodrigues

Tempo aberto e baixa umidade relativa do ar em todo o Estado. Não há expectativa de chuva neste sábado em Mato Grosso do Sul. A variação da umidade relativa do ar vai variar de 90% a 20%. Temperatura terá oscilação de 13ºC a 33ºC.