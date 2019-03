TEMPO BOM Sábado de sol forte na maior parte de MS

Foto: Divulgação

O sol deve ser forte na maior parte de Mato Grosso do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A máxima pode passar dos 30º graus em alguns município do interior do Estado.

Em Campo Grande, a previsão é máxima de 32°C, sem previsão de chuva.Na demais cidades como, Paranaíba, Costa Rica, Três Lagoas e Selvíria, também não há previsão de chuva e a máxima poderá chegar aos 36°C. Na região sul, a máxima pode chegar os 37°C em Dourados, Ponta Porã, Aral Moreira e Antônio João. Não chove.

Nos municípios da região do Pantanal, ocalor também será de 37ºC, porém com previsão de pancadas de chuva isoladas em Corumbá, Aquidauana, e Porto Murtinho.