Sábado deve ter tempo firme na maior parte do Estado

Foto: Chico Ribeiro

Uma massa de ar seco poderá deixar o tempo firme neste sábado (3.2), com sol entre nuvens em grande parte de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), apenas nas regiões pantaneira e Norte do Estado há possibilidade de chuva rápida à tarde.

Na Capital, a mínima prevista é de 24ºC e a máxima de 36ºC.

Confira também as temperaturas esperadas no interior:

Dourados – 21ºC / 34ºC

Corumbá – 23ºC / 32ºC

Três Lagoas – 22ºC / 35ºC

Ponta Porã – 22ºC / 36ºC

Coxim – 25ºC / 37ºC