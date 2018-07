Tempo Sábado ensolarado com previsão de chegada de frente fria na região Sul de MS

Foto: Chico Ribeiro

A chegada de uma frente fria deixa o céu parcialmente nublado para o Sul do Estado. Existe possibilidade de pancadas de chuva apenas para os municípios do extremo Sul.

Nas demais áreas de Mato Grosso do Sul, este sábado (28.7) será de tempo firme e a umidade relativa do ar chega aos 20% no período da tarde. Já as temperaturas variam de 13°C a 35°C. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.