SABERES EM AÇÃO SABERES EM AÇÃO: Abertas inscrições para a quarta edição do maior congresso científico de MS

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Católica Dom Bosco — Saberes em Ação, que vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de outubro, com o tema “Universidade: Inclusão e superação”. O prazo para a submissão de trabalhos para apresentação durante o Congresso vai até o dia 21 de agosto, lembrando que é preciso estar inscrito no evento. Já a inscrição dos avaliadores das comunicações orais e mostra de ensino médio termina no dia 20 de junho. Confira todos os prazos acessando aqui.

Neste ano, a palestra de abertura será com a ex-ginasta Laís da Silva Souza (28 anos), que integrou a equipe brasileira nos Jogos Olímpicos de Athenas (2004) e Pequim (2008). Em 28 de janeiro de 2014, durante treinos nos Jogos Olímpicos de Inverno nos Estados Unidos sofreu acidente, que causou torção na coluna cervical, deixando-a tetraplégica. Ela vai contar como vem superando todas essas barreiras e falar de expectativas para o futuro.

Alunos de graduação e pós-graduação de outras universidades, além de professores e alunos do ensino médio também podem participar do evento, que inclui comunicações orais, tertúlias dialógicas, apresentações de pôsteres, mostra de produtos e oficinas interdisciplinares, além das palestras e mesas-redondas.

Cada modalidade é restrita a um determinado público e todos os detalhes podem ser conferidos no site www.ucdb.br/saberesemacao, local em que também são feitas as inscrições.