Sato Sabrina Sato entra em trabalho de parto após bolsa estourar Zoe, primeira filha da apresentadora com o ator Duda Nagle, pode nascer a qualquer momento

A bolsa de Sabrina Sato estourou por volta das 15h30 desta quarta-feira (28) e Zoe está prestes a nascer. A informação foi confirmada ao R7 pela assessoria de imprensa da apresentadora.

Grávida de 41 semanas, Sabrina vai se submeter a um parto humanizado que vai acontecer na maternidade Pro Matre Paulista, em São Paulo. Ainda de acordo com a porta-voz da apresentadora, o parto pode durar cerca de 20 horas.

Nos últimos dias, Sabrina já tinha brincado sobre a expectativa para a chegada da primeira filha com o ator Duda Nagle. "Claro que estou muito ansiosa pra sua chegada, mas me preocupo em respeitar o tempo dela, protegendo e cuidando pra que dê tudo certo sempre", escreveu a mamãe de primeira viagem nas redes sociais.

Vale lembrar que Sabrina anunciou que estava grávida no dia 30 de abril, por meio de uma publicação no Instagram. Na ocasião, a apresentadora afirmou que a gestação era a realização de um sonho.

— O sonho passou a ser realidade... e que responsabilidade! Estaremos bem juntinhos nessa jornada, num mix de sentimentos onde o resultado é muito amor. Papai e mamãe já te amam mais que tudo.

No canal do YouTube, a mamãe compartilhou momentos da gestação e, inclusive, mostrou a visita ao quarto onde Zoe vai nascer — um novo setor da maternidade voltado para partos humanizados. Sabrina também dividiu com os fãs um momento especial: o ultrassom para ouvir o coraçãozinho da filha.