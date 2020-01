Safra de grãos em MS será recorde com mais de 19,5 milhões de toneladas

De acordo com assistência técnica que acompanha as lavouras no Estado, o período entre os dias 30/12/2019 a 03/01/2020 foi marcado por baixos e irregulares volumes de chuvas. Até o momento a incidência de pragas está dentro da normalidade. A previsão do tempo para a segunda semana de janeiro indica regularidade nas chuvas. Até o momento o clima mantém-se regular para o desenvolvimento da cultura.

Já o milho deve totalizar produção de 9,7 milhões de toneladas, ou 2,8% superior ao ano agrícola anterior. A Conab estima que o milho total renda 5.218 quilos/ha nesta safra. As condições das lavouras de soja que estão em pleno desenvolvimento são favoráveis com o aumento nas precipitações desde o final de dezembro.

Clima está beneficiando as lavouras que estão com baixa incidência de pragas. (Jerry Cambuhy)

Brasil - No Brasil a estimativa é de safra de 248 milhões de toneladas, com aumento de 2,5% ou 6,1 milhões de toneladas em relação a 2018/19.

A expectativa para a área semeada é que sejam cultivados 64,2 milhões de hectares ou o equivalente a uma variação positiva de 1,5% em comparação à da safra anterior. As condições climáticas, que apresentaram certa instabilidade no início do plantio de verão na maioria das regiões produtoras, tomaram agora um novo ritmo de normalização. A perspectiva é que os níveis de produtividade apresentem bom desempenho nessa etapa.

A cultura da soja, que vem mantendo a tendência de crescimento na área, nesta temporada também deve crescer a produção em 2,6% em relação ao ciclo passado, chegando a 122,2 milhões de toneladas.

Quanto ao milho primeira safra, a previsão é de aumento em 1,1% na área semeada, totalizando 4,15 milhões de hectares e uma produção de 26,6 milhões de toneladas, com ganho de 3,8% sobre a de 2018/19. A favor desse desempenho, há fatores como o aumento nas exportações brasileiras do cereal e no mercado interno, derivados da demanda por confinamento e produção de etanol, mesmo a despeito da concorrência com a soja. No Rio Grande do Sul, lavouras de milho semeadas em setembro sofreram deficiência hídrica e indicam perdas do potencial produtivo, mas seguem dentro das estimativas iniciais da Conab.

O algodão, apesar da tendência de crescimentos significativos de área nas duas últimas safras, apresentou uma variação positiva menor de 2,7%, atingindo 1,6 milhão de hectares. Já a produção do caroço deve chegar a 4,1 milhões de toneladas e a da pluma em 2,8 milhões de toneladas.