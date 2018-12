Saiba como será o primeiro Natal de Lula como detento

O Natal de 2018 será o primeiro de Luiz Inácio Lula da Silva como detento. Preso na sede da Polícia Federal em Curitiba desde abril deste ano, o ex-presidente passará a data festiva sozinho, sem ceia e sem nenhum privilégio.

De acordo com o jornal “O Globo”, Lula não pode receber visitas de familiares em feriados e nem receber comidas especiais, pois a Polícia Federal não permite. Sendo assim, o petista vai comer cardápio padrão na cela: arroz, feijão, salada e carne. Antes do feriado, os visitantes só podem levar alimentos não perecíveis, como chocolates e frutas secas, por exemplo.

Para tentar amenizar a solidão do ex-presidente da República, petistas pretendem fazer nesta segunda (24), véspera de Natal, uma celebração no acampamento “Lula Livre”, localizado num terreno à frente da sede da PF.

“Desde a prisão, foi definido que não deveríamos deixá-lo sozinho. Numa data dessas, é mais simbólico e importante que ele não se sinta só”, disse ao “O Globo” Luiz Marinho, presidente do PT-SP.

No réveillon, o tratamento dado a Lula deve ser a mesmo do Natal.

Lula foi condenado a nove anos e seis meses de prisão pelo ex-juiz federal Sergio Moro, que comandou a Lava Jato, e cumpre pena por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá.