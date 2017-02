R$ 30 milhões Saiba tudo sobre o saques dos Fundos da contas inativas do FGTS

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta terça-feira (14) o calendário de liberação dos saques das contas do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) inativas.

E como já era esperado neste primeiro dia, as agências ficaram lotadas de pessoas em busca de informações sobre data para saque e consulta de saldo e, para facilitar o acesso às informações, o trabalhador pode buscar outros canais de consulta, tais como internet e telefone.

Tem grana na conta? Em cada emprego que teve com carteira assinada o trabalhador abriu uma conta de FGTS, que é possível consultar pela internet com o número do PIS e senha, que pode ser cadastrada na hora (em uma agência da Caixa). Com o e-mail também é possível ter acesso ao extrato completo das contas.

Ao entrar na aba 'extrato', o trabalhador encontra as informações sobre todas as suas contas, como nome da empresa, número da carteira de trabalho, da conta do FGTS, das movimentações e da situação da conta. Neste item está a informação mais importante. Se estiver um I, significa que está inativa, então o saque pode ser feito, mas se constar um A, é considerada ativa.

Se o trabalhador deixou o emprego em 2014, por exemplo, e sua conta está ativa, significa que a empresa continua fazendo depósitos. No extrato completo é possível ver a quantidade depositada e as datas.

No site da Caixa Econômica há o passo-a-passo com informações sobre como consultar o saldo, quem tem direito a sacar e como entender se a conta é inativa. Além da orientação nas agências e via internet.

O banco também disponibiliza o atendimento via aplicativo para celular e por telefone para informações sobre o assunto. O número é o 0800 726 0207.

Quem pode sacar - Tem direito ao recurso aqueles que já trabalharam com carteira assinada até 31 de dezembro de 2015. Para cada emprego há uma conta de FGTS e contas de empregos atuais ou após 2015, não são ativas para este tipo de saque.

A consulta do saldo pode ser feita informando o número do PIS e a senha, no site da Caixa. A senha pode ser cadastrada na hora, e também é possível saber pelo aplicativo para celular da Caixa.

Calendário - A assessoria de imprensa regional da Caixa orienta que o trabalhador cumpra o calendário para buscar seu saque. No momento, a prioridade é para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro, com data de pagamento agendada à partir de 10 de março.

A Caixa anunciou nesta quarta-feira (14), que o atendimento especial até o próximo sábado para sanar dúvidas sobre o FGTS. Entre quinta-feira e a sexta-feira (17) as agências funcionam com duas horas a mais de atendimento por dia, das 9h às 16h, em Campo Grande e no interior, o atendimento será adequado conforme o horário das agências. Aquelas que abrem às 10h, iniciam o expediente às 8h e encerram às 15h e as que abrem às 9h, abrem às 8h e fecham às 16h.

No sábado, haverá expediente especial e exclusivo para o FGTS em 37 agências de MS, das 9h às 15h. Em Campo Grande, serão 10 unidades abertas ao público, incluindo as duas agências centrais (Rua 13 de Maio e rua Barão do Rio Branco).