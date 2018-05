Governo MS Salário dos servidores estaduais também será depositado na sexta-feira "A folha de pagamento injeta cerca de R$ 450 milhões na economia regional"

Os servidores estaduais de Mato Grosso do Sul terão os salários depositados pelo Governo na sexta-feira (1º.6). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). Com isso, os valores estarão disponíveis para saque no sábado, dia 2 de junho.

Ao todo, a folha de pagamento injeta cerca de R$ 450 milhões na economia regional, que são destinados para aproximadamente 75 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. A decisão de pagar os vencimentos antes do próximo dia útil é do governador Reinaldo Azambuja.