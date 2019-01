Salário Salário dos servidores municipais estará disponível para saque na próxima terça Para os servidores do Governo, o saque poderá ser feito neste sábado

Salário dos servidores públicos municipais de Campo Grande, referente ao mês de janeiro, será liberado para saque na terça-feira (5), segundo informou hoje a Prefeitura da Capital.

Conforme o administrativo municipal, a folha salarial contempla aproximadamente 24 mil servidores, entre ativos, inativos, aposentados e pensionistas.

Já os cerca de 75 mil servidores estaduais, poderão sacar o salário neste sábado (1º). Governador Reinaldo Azambuja (PSDB), disse ontem que os vencimentos serão liberados na sexta, estando disponíveis em conta no primeiro dia de fevereiro.

A folha dos funcionários do Estado, entre ativos, inativos e pensionistas, gira em torno de R$ 450 milhões. A administração da folha de pagamento gerada pelo Estado, que gira em torno de R$ 450 milhões, é de responsabilidade do Banco do Brasil, que comprou o direito de gerir a folha por R$ 165 milhões. A última negociação referente ao serviço foi finalizada em novembro do ano passado.