Enfermeira Cida Amaral Sancionada emenda da vereadora Enfermeira Cida Amaral voltada às vítimas de crimes de violência domé

Por: Assessoria de Imprensa do Vereador

A emenda, de autoria da vereadora Enfermeira Cida do Amaral, incorporada ao projeto sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), foi sancionada pelo prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, no último dia 26. De acordo com o texto, o Executivo Municipal terá como meta, implementar programas terapêuticos e de orientação familiar para agentes e vítimas de crimes de violência doméstica e sexual.

A parlamentar já possui um projeto de lei sobre o assunto, que tem como objetivo formar um grupo de trabalho para localizar e orientar políticas públicas de prevenção, apoio multidisciplinar e esclarecimento. De acordo com a vereadora, a intenção é que sejam desenvolvidos programas de intervenção psicossocial com intuito de que os atendidos sejam capazes de formular e por em prática novas atitudes comportamentais. “É necessário propiciar uma rede de difusão de informação e combate a cultura da violência em todos os níveis, tanto a macro violência, de origem política, quanto a micro violência, de origem familiar, ou ainda aquelas modalidades ligadas aos aspectos culturais, como o machismo”, ratificou.

COMUNICAÇÃO INTEGRADA

O projeto visa ainda à criação de um sistema de comunicação integrado com banco de dados, propondo rapidez na obtenção de informações e na localização de agressores. Realizando o mapeamento das vítimas, que estão em situação de extrema vulnerabilidade e promover rondas da Guarda Civil Municipal nas residências dessas mulheres com deferimento de medidas protetivas, garantindo o necessário afastamento do agressor.