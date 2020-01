João César Mattogrosso Sancionadas propostas de combate ao machismo, prevenção às drogas e diagnóstico do daltonismo aprese Vereador integra matérias em coautoria no legislativo municipal

Combate ao machismo e prevenção às drogas, além do cuidado com a saúde dos alunos da Rede Municipal de Ensino (REME), por meio da realização do teste que promove o diagnóstico do daltonismo, foram sancionadas pelo Executivo Municipal e promoverão melhorias na educação da Capital. As propostas foram assinadas em coautoria pelo vereador João César Mattogrosso (PSDB), que desde o início do mandato conta com mais de 50 leis sancionadas.

Em parceria com o vereador Prof. João Rocha (PSDB), a Lei n. 6.402/19 estabelece diretrizes para ações voltadas ao combate ao machismo e à promoção da valorização da mulher nas escolas municipais de Campo Grande. “Diante dos alarmantes índices de violência contra às mulheres, indiscutivelmente esta matéria é mais do que essencial na formação dos nossos jovens, para construirmos um futuro com mais consciência e respeito. Educação é e sempre será o melhor caminho”, destaca João César Mattogrosso.

Na mesma esteira da educação, o parlamentar integra junto com os vereadores Gilmar da Cruz (Republicanos), Odilon de Oliveira (PDT) e Pastor Jeremias Flores (Avante), a autoria da Lei n. 6.403/19, que autoriza o Executivo Municipal a adotar o Programa de Prevenção às Drogas “ESPORTE SIM, DROGAS NÃO”. A legislação é de caráter autorizativo e visa parceria com quadras esportivas, academias de ginástica, bem como escolas e universidades, para atender crianças, adolescentes e jovens de ambos os gêneros.

Já a Lei n. 6.404/19 dispõe sobre a realização do teste de cores “Ishihara”, visando o diagnóstico do daltonismo nos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. A matéria, que o parlamentar integra junto com o vereador Cazuza (PP), visa à saúde dos alunos e qualidade do processo de ensino-aprendizagem, promovendo adaptações quando necessário.

Coautor das proposições, o vereador João César Mattogrosso enfatiza que o Poder Legislativo cumpre com seu papel de apresentar pautas relevantes e que são agentes de transformação, em prol de uma Capital melhor para todos. “Fazer parte de encaminhamentos tão significativos, que transformam o cenário educacional desde exames preventivos que asseguram a saúde dos alunos ao combate do machismo e às drogas, demonstra a relevância do nosso trabalho”, ressalta.