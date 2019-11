"GOVERNO PRESENTE" Saneamento é tema de evento entre Governo e 17 Municípios em Dourados O encontro acontece no prédio da empresa de Saneamento no município

Governo Presente será realizado no escritório regional da Sanesul em Dourados Foto: Divulgação

Em evento “Governo Presente”, que acontece hoje (20) em Dourados, saneamento básico está entre os temas discutidos pelo governador Reinaldo Azambuja. A audiência segue até sexta-feira (22), quando se encerra o encontro que promove a discussão individual com 17 municípios de Mato Grosso do Sul.

O evento é realizado no escritório regional da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul.

Segundo o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, a estatal recebe o governador com toda equipe e os representantes dos 17 municípios: Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Batayporã, Nova Alvorada do Sul, Anaurilândia, Ivinhema, Ponta Porã, Laguna Carapã, Deodápolis, Rio Brilhante, Antônio João, Angélica, Nova Andradina, Taquarussu, Douradina e Vicentina.

“A maioria desses municípios tem investimentos da Sanesul em execução e a gente vai apresentar para os prefeitos o que está projetado, o que está em execução e, logicamente, as demandas que forem apresentadas serão absorvidas dentro de um planejamento em médio prazo da companhia”, explicou o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior.