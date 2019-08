Sanesul Sanesul acelera conclusão de obras e entrega “saúde” para população de MS

A Sanesul – Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul investe em saneamento nos municípios atua para melhora do tratamento de água esgoto levando saúde para a a população. Neste escopo, a conclusão das obras no Distrito Pana, em Nova Alvorada do Sul. Estão sendo investidos mais de R$ 980mil na construção de um escritório de atendimento ao público, um reservatório com capacidade de 50 mil litros de água tratada e a substituição da rede de abastecimento de água, que atenderá 365 famílias.

Além disso, a Sanesul instalou as caixinhas de proteção dos hidrômetros e fez todas as muretas de concreto sem custo algum para os moradores.

A entrega da obra está prevista para o mês de setembro, garantindo 95% do atendimento que contempla os mais de 23 mil habitantes de toda a cidade.

Para o gerente regional, Paulo Roberto Nepomuceno, essa obra é significativa na otimização do trabalho das equipes no local. “O novo escritório vai otimizar o atendimento aos usuários, mantendo o atendimento que Sanesul dispõe para seus clientes em todas cidades em que vem atuando na prestação de serviços”.

O Distrito Pana está situado a cerca de 70km do município de Nova Alvorada do Sul.

Mundo Novo

A empresa colocou em operação mais dois poços tubulares profundos no município de Mundo Novo, com o objetivo de complementar o abastecimento da população urbana do município. Os denominados MUN-008 e o MUN-009, ambos com profundidade de 190 metros. As obras foram realizadas com recurso da própria Sanesul no valor de R$ 668 mil reais.

O Sistema de Abastecimento de Água em Mundo Novo tem toda produção baseada em poços. São 8 unidades ativas que totalizam uma produção de cerca de 216.000 litros por hora.

Para manter o abastecimento da população de forma segura e eficiente, a Sanesul possui dois reservatórios apoiados e um elevado, totalizando capacidade de acumular 1.250 m³ (1.250.000 de litros).

São locais importantes que retém grandes quantidades de água minimizando os problemas de abastecimento quando há necessidade de manutenções na rede.

Qualidade da Água

Para que possa ser consumida, ou seja, tornar-se potável, a água tem que ser tratada. Para levar água de qualidade até a torneira do consumidor, a empresa investe constantemente em tecnologia e equipamentos para serem usados no tratamento. Para controle dos padrões de potabilidade, são 11 laboratórios sendo um central em Campo Grande e outros 10 nas regionais instalados nas cidades de: Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Juntos, processam mais de 8 mil análises microbiológicas e físico químicas/mês.

Sanesul em Mundo Novo

Na atual gestão, Mundo Novo possui uma conta de investimentos de cerca de R$ 7,2 milhões de reais em obras (concluídas e em execução), integralmente aplicados nos sistemas de água e esgoto.