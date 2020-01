Sanesul convoca contadores, engenheiros e psicÃ³logos aprovados em seletiva para entrevistas

CHAMADA Sanesul convoca contadores, engenheiros e psicólogos aprovados em seletiva para entrevistas As entrevistas começarão nessa terça-feira (7) pela manhã. Confira a lista de nomes e horários

Foto: Reprodução

Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) inicia nesta amanhã, terça-feira (07) entrevista pessoal com os candidatos inscritos no processo seletivo simplificado para contadores, engenheiros e psicólogos aprovados em avaliação curricular do processo seletivo simplificado de 2019. A relação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) do último dia 30 de dezembro, essa entrevista pessoal antecede a contratação.

São dois dias de entrevista, isso é dia 08 também haverá candidatos sendo entrevistados. Os aprovados devem comparecer na sede administrativa da Sanesul em Campo Grande, localizada na Rua Dr. Zerbini, número 421, no Bairro Chácara Cachoeira. Devem chegar 15 minutos antes do seu horário agendado e levar documentos pessoais com foto.

A pontuação da entrevista pessoal será divulgada através de edital publicado no DOE-MS que trará a pontuação obtida pelos candidatos, por emprego e localidade.

Amanhã, os primeiros a serem entrevistados serão os Engenheiros B, às 7h15, devem comparecer ao prédio com seus documentos pessoais: Paulo Carlos Da Silva Junior, Cynara Maria Vieira Dos Santos, Leandro Gonçalves Lopes e Ricardo Pereira Alves. Nesse mesmo horário devem ir ao prédio os Psicólogos candidatos: Raildo Da Silva Gomes e Zênia Prado Benevides.

Depois do almoço, às 13h15, de amanhã, é a vez dos candidatos: Fernando Bazanella, Flávia De Arruda Ferreira Mazzi e Diane Ceolin. Todos devem levar seus documentos pessoais com foto.

Já na quarta-feira (8), pela manhã, devem ir ao prédio às 7h15 os candidatos a contadores: Luana Jessica Barreiro Borges, Evelyn Quevedo Breda, Jacqueline Rodrigues Ferreira Da Silva e Hélio Oscar Freire. Nesse mesmo horário também serão entrevistados os candidatos para Engenheiro A: Antonio Assis De Souza Sobrinho, Lucas Luchini Donha e Simara Viana Minetto. Também no mesmo horário devem ir ao prédio os candidatos para Engenheiro de Segurança do Trabalho: Diego Ariel Martinez, Mario Lino Aranda Junior, Clayton Yoshizaki e Ariovaldo Gomes. Além dos candidatos ao cargo de Psicólogo: Daniela Olmos Lopes e Gabriel Luis Pereira Nolasco.

Na quarta-feira a tarde, às 13h15 será a vez dos candidatos Engenheiros A: Paulo Ricardo Mosca Correa e Marcelo Jeronymo Serra. No mesmo horário da quarta estarão sendo entrevistados os candidatos Contadores: Suzana Malta Albuquerque, Vanderlei Arraes Thibes, Karoline Lima Gerhardt e Tamara Modesto De Jesus Da Mata.