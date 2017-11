Sanesul inaugura obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário em Alcinópolis Investimento de R$ 4,3 milhões foi realizado com recursos próprios da Sanesul

Alcinópolis passará a integrar o seleto grupo das cidades brasileiras com índice de 100% de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Nesta quarta-feira (08), foi inaugurado na cidade o sistema de esgotamento sanitário, investimento de R$ 4,3 milhões, com recursos próprios da Sanesul. A obra engloba a construção de uma Estação de Tratamento de Esgotos com capacidade para tratar 10 litros de esgotos por segundo, laboratório de análises, estação elevatória, mais de 15 mil metros de redes coletoras e 670 ligações domiciliares de esgoto.

Durante o evento também foi inaugurado o novo escritório de atendimento ao cliente, que vai garantir mais conforto e melhoria no atendimento à população. No total, a obra teve custo de R$ 341,3 mil reais, também recursos próprios da Sanesul.

Além disso, foi assinada durante a solenidade ordem de serviço para construção de mais 17.527 metros de redes coletoras de esgoto e mais 649 ligações domiciliares, investimento de R$ 1,8 milhão da Funasa (Fundação Nacional de Saúde), via Governo Federal, e contrapartida da Sanesul. Ao término desta obra, em cerca de 12 meses, 100% da população de Alcinópolis será atendida com coleta e tratamento de esgoto.

“São raríssimas cidades que tem 100% de esgotamento sanitário. Ao se concluir esta obra lançada hoje, juntamente com o sistema de esgotamento sanitário que estamos inaugurando, Alcinópolis será colocada no pedestal como uma das melhores cidades com infraestrutura de saneamento do País. Em Mato Grosso do Sul, serão Alcinópolis e Bonito com a universalização da água e do esgoto e isso é muito importante, porque a melhoria da saúde e qualidade de vida das pessoas estão diretamente relacionadas ao saneamento”, destacou o diretor-presidente da Sanesul, Luiz Rocha.

Para o prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo da Silva, o fato de que em poucos meses a cidade terá 100% de coleta e tratamento de esgoto faz com que Alcinópolis seja uma referência.“Saneamento é muito benéfico, previne muitas doenças e sem falar que contribui e muito para a preservação do meio ambiente, uma vez que os efluentes são tratados e devolvidos à natureza sem causar dano algum.Além disso, o novo escritório melhorou o atendimento das pessoas que procuram a Sanesul, trouxe muito conforto. Temos muito a agradecer ao governador Reinaldo Azambuja e ao diretor-presidente Luiz Rocha pelos investimentos na cidade, e assim, juntos, Prefeitura e Governo do Estado, vamos melhorando a vida da população”.

A população também está comemorando os investimentos em Alcinópolis. O professor de música Ronildo dos Santos aproveitou a ocasião para dizer que o esgotamento sanitário é a realização de um sonho. “Eu como morador de Alcinópolis vim aqui prestigiar o evento e estou feliz com o investimento. A população toda né? A gente escuta os comentários. O esgoto agora voltará à natureza tratado, e não tem coisa melhor, somos a capital da arte rupestre, temos muita água e ficamos felizes em saber que a cidade está bem tratada”.

O evento contou com a participação dos prefeitos de Costa Rica, Waldeli Ros, Rio Verde de Mato Grosso, Mário Kruger, e Figueirão, Rogério Rodrigues Rosalin, o diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Sanesul, José Carlos Queiroz, gerente regional de Coxim, Leocir Miranda, o supervisor de Alcinópolis, Luiz Elias Maldonado, funcionários da Sanesul e autoridades municipais de Alcinópolis.