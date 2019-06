Sanesul Sanesul vai ampliar fornecimento de água tratada em Chapadão do Sul

O Governo do Estado, por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), vai ampliar o fornecimento de água tratada em Chapadão do Sul. De acordo com a Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente da estatal, está prevista a autorização para licitar a ativação de dois novos poços no município, o CPS-014 e o CPS-015.

O poço CPS-014 deverá produzir 78 mil litros de água por hora. Já o CPS-015 poderá ter vazão de aproximadamente 80 mil litros de água por hora. Os dois poços terão 150 metros de profundidade.

“Com a ativação desses novos poços será possível aumentar significativamente a distribuição de água tratada em Chapadão. São obras estratégicas da Sanesul que atendem ao desenvolvimento local”, ressalta o gerente regional da estatal, Leocir Teixeira Miranda.

O supervisor da unidade local da Sanesul, Bruno Batista Borges, explica que atualmente a produção dos poços em atividade suprem a demanda dos bairros existentes, porém, o desenvolvimento da cidade de Chapadão do Sul está em elevação.

“A Sanesul está trabalhando de forma que garanta o abastecimento de água aos moradores no futuro. Esses dois poços elevam o nível de produção, sendo os maiores em produção. Isso representa mais qualidade de vida aos usuários da Sanesul”, explica ele.

Canteiro do Obras

A Sanesul também está implantando mais de 65 km rede coletora de esgoto no município de Chapadão do Sul. Além disso, estão sendo feitas 3.743 novas ligações domiciliares, totalizando um investimento de R$ 8,5 milhões em recursos próprios da Sanesul na parte de esgotamento sanitário.

Para o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, essas obras refletem o desenvolvimento local e a preocupação com a saúde pública e com o meio ambiente.

“A Sanesul já universalizou o fornecimento de água tratada em todas as localidades onde atua. Nosso foco agora é elevar os índices de esgotamento sanitário. Para isso estão sendo executadas obras em vários municípios. São investimentos importantes que proporcionam qualidade de vida e preservação do meio ambiente”, ressaltou o diretor-presidente.