Santa Casa deve restringir atendimento de emergência na Capital

A maior unidade de atendimento emergencial do estado, a Santa Casa de Campo Grande vai restringir a partir da manhã desta sexta-feira (10) o atendimento no setor de emergência para pacientes que forem encaminhados pela Central de Regulação. Portanto de acordo com o hospital, quem chegar por conta própria, não será atendido. A unidade avisa sobre uma faixa na entrada do Pronto-Socorro avisando sobre a situação.

Esta questão já era discutida anteriormente, e tomou forma após ofício encaminhado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) ao hospital no fim de janeiro pedindo que o atendimento, em fevereiro, passasse a ser feito desta forma, evitando assim que haja excesso de demanda e déficit financeiro na instituição.

Uma reunião foi marcada para tentar reverter a decisão, na tarde de ontem (quinta-feira, 9). Segundo a assessoria da Santa Casa, a promotora Filomena Aparecida Fluminhan e representantes sindicais e do Conselho Municipal de Saúde foram ao encontro, entretanto, os secretários de Saúde do município e do Estado não compareceram.

Na prática, só quem passar por outros hospital, posto de saúde ou atendimento móvel - Samu e Corpo de Bombeiros - serão atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

De acordo com a Santa Casa, somente o Pronto-Socorro atende cerca de 200 pessoas por dia, todas pelo SUS. A medida deve levar alívio ao hospital, entretanto, aumentar a demanda em UPAs (Unidades de Pronto Atendimento).