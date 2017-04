Cidade Santa Casa realiza mais um transplante de rim de doador na Capital

Neste fim de semana, a Santa Casa de Campo Grande realizou mais um transplante de rim no ano de 2017, o segundo de doador falecido. Desta vez, um homem de 40 anos, da cidade de Três Lagoas, recebeu o rim de um jovem de 17 anos que foi diagnosticado com morte encefálica e, cujos órgãos, a família autorizou a doação em seguida.

O paciente era diabético e fazia tratamento renal por diálise desde 2013 em Três Lagoas. Desde 2015, o homem aguardava na fila por transplante. A cirurgia teve início às 10h e terminou por volta das 14h, sem nenhuma intercorrência.

Após o procedimento, o paciente foi encaminhado para o CTI onde passa por recuperação e já tem previsão de alta para a enfermaria. Segundo a nefrologista, Dra. Rafaela Campanholo Grandinete, ele passa bem, já urinando sem precisar de ajuda de diálise.

A equipe médica responsável pelo transplante foi composta pelos médicos urologistas, Dr. Adriano Lyrio, Dr. Guilherme Stangarlin, além da médica nefrologista Dra. Viviane Nogueira Orro. Em 2017, já somam três transplantes de rim sendo dois com doador falecido e um com doador vivo.

Captação

Além do rim transplantado, a CIHDOTT (Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes) da Santa Casa de Campo Grande realizou no domingo (2), a captação, também, de pulmão e córneas. Este é o primeiro doador de pulmão de Mato Grosso do Sul. Uma equipe do Incor (Instituto do Coração) de São Paulo (SP) levou o órgão que salvou a vida de uma mulher que tinha fibrose cística – doença que faz os pulmões atrofiarem.

As córneas do paciente foram para o Banco de Olhos da Santa Casa de onde atende a demanda estadual, um dos rins foi encaminhado para São Paulo e o outro foi transplantado no paciente de Três Lagoas aqui mesmo na Santa Cassa. Para que a operação ocorresse com sucesso, a equipe do Incor fretou um avião particular que transportou os órgãos em tempo de transplantar sem perdas para o procedimento. Esta é a primeira captação do mês de abril e são cinco captações de órgãos no ano de 2017.