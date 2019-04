Copa Santos encara o Atlético-GO pela Copa do Brasil

O Santos dá uma pausa no Campeonato Paulista para focar na Copa do Brasil nesta semana. Às 18h15 (MS) desta quinta-feira (04), no Estádio Antônio Alccioly, em Goiânia-GO, o Peixe enfrenta o Atlético-GO pela partida de ida da terceira fase da competição Nacional.

Invicto até aqui, o Alvinegro Praiano quer construir uma importante vantagem para o embate de volta, mascado para a próxima quinta-feira (11), na Vila Belmiro.

Depois de estrear com uma goleada por 7 a 1 contra o Altos-PI e vencer o América-RN por 4 a 0, pela segunda fase, o Santos inicia a etapa com jogos de ida e volta diante do time goiano. Preparado para este desafio, o atacante Derlis González demonstra muita confiança para o terceiro duelo do time de Jorge Sampaoli na competição.

“É importante fazermos um grande resultado nessa partida para termos mais tranquilidade no jogo de volta. Estamos bem preparados para este primeiro duelo e teremos a vantagem de decidir em casa. Vamos para cima em busca de mais uma vitória”, disse o paraguaio, que soma dois gols e três assistências nessa Copa do Brasil.

Santos FC e Atlético-GO se enfrentaram em oito oportunidades na história e o Alvinegro Praiano leva a melhor no histórico do confronto somando cinco vitórias, três empates e duas derrotas, com 15 gols marcados e 12 sofridos.

O último duelo entre as duas equipes terminou com vitória santista por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Ricardo Oliveira. A partida foi válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017 e foi realizada no dia 22 de outubro, na Vila Belmiro.