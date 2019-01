Boca Juniors Santos faz proposta por Pablo Pérez, capitão do Boca Juniors

O Santos formalizou uma proposta ao Boca Juniors pelo volante Pablo Pérez.

Pablo Pérez, de 33 anos, é o capitão do time argentino e um pedido do técnico Jorge Sampaoli. A informação foi inicialmente publicada pela "TyC Sports", de Buenos Aires, e confirmada pelo GloboEsporte.com.

O agente de Pablo Pérez se reunirá na tarde desta segunda-feira com a diretoria do Boca Juniors para dar prosseguimento à negociação. Os argentinos querem 1,5 milhão de dólares limpos (R$ 5,6 milhões). O Peixe tem o desejo de fechar a contratação do volante o mais rápido possível.

Pablo Pérez está no Boca Juniors desde 2015 e é uma das principais referências técnicas da equipe. O volante vê com bons olhos uma transferência ao futebol brasileiro.

O Santos é o único clube da Série A que não contratou atletas para a temporada. O primeiro compromisso no ano será um amistoso contra o Corinthians, no dia 13 de janeiro, às 17h (de Brasília), em Itaquera. Na semana seguinte, o Peixe estreia no Campeonato Paulista contra a Ferroviária, na Vila Belmiro.