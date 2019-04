Copa do Brasil Santos recebe o Vasco pela quarta fase da Copa do Brasil

O Santos encara o Vasco na Vila Belmiro nesta quarta-feira (17/4), às 18h15 (MS). O confronto é válido pela quarta fase da Copa do Brasil.

O Peixe estreou na competição contra o Altos-PI, em Teresina, e já com goleada. O time comandado por Jorge Sampaoli venceu por 7 a 1 e avançou à segunda fase. Com a classificação, teve pela frente o América-RN no Pacaembu e mais um placar elástico. Dessa vez, ganhou por 4 a 0. Na terceira fase, já com jogos em ida e volta, enfrentou o Atlético-GO.

O Dragão deu trabalho em Goiânia e derrotou o Santos por 1 a 0. Na volta, no entanto, o Peixe venceu por 3 a 0 na Vila Belmiro.

O Vasco começou a Copa do Brasil com emoção e quase foi eliminado no primeiro jogo. O Gigante da Colina chegou a estar perdendo por 2 a 1 para a Juazeirense-BA até os 45 minutos do segundo tempo, quando Máxi Lopez empatou de pênalti e classificou os cariocas.

A segunda fase teve a vitória por 2 a 0 sobre o Serra-ES, em Cariacica/ES. Na última etapa, reeditou o duelo da semifinal da Copa do Brasil de 2011 contra o Avaí e mais uma vez levou a melhor. Ganhou por 3 a 2 em São Januário e por 1 a 0 na Ressacada.