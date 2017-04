Religião Santuário celebra início da Semana Santa com Bênção dos Ramos

Neste domingo (9 de abril) é Domingo de Ramos. Comemoração litúrgica que recorda a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém onde Ele iria celebrar a Páscoa judaica com seus discípulos.

É no Domingo de Ramos que se inicia a Semana Santa. É o dia em que a Igreja lembra a história e a cronologia desses acontecimentos.

Este domingo é chamado assim porque o povo cortou ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras para cobrir o chão onde Jesus passava montado num jumento. Com folhas de palmeiras nas mãos, o povo o aclamava.

Em todas as missas, deste domingo, no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 7h, 10h, 16h, 18h30 e 20h, haverá a bênção dos ramos.

Semana Santa

A Semana Santa celebra a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia neste Domingo de Ramos e termina com a ressurreição de Jesus, no domingo de Páscoa (16 de abril).

A Semana Santa é assim chamada por causa da paixão com que Jesus voluntariamente foi à cruz para pagar pelos pecados de Seu povo.

Na programação do Santuário, estão previstas várias celebrações e atividades como Vigília e Adoração, celebração da Paixão do Senhor, celebração Penitencial, Via Sacra pelas ruas do bairro, Missa de Lava Pés e Missa de Páscoa.

Programação:

DOMINGO DE RAMOS (09.04)

07h00 Missa com bênção dos ramos

10h00 Missa com bênção dos ramos

16h00 Missa com bênção dos ramos

18h30 Missa com bênção dos ramos

20h00 Missa com bênção dos ramos

SEGUNDA-FEIRA DA SEMANA SANTA (10.04)

06h00 Caminhada da Fé

19h00 Missa da Esperança: por todos os falecidos

TERÇA-FEIRA DA SEMANA SANTA (11.04)

06h00 Caminhada da Fé

19h00 Celebração penitencial

QUARTA-FEIRA DA SEMANA SANTA (12.04)

Novenas

QUINTA-FEIRA SANTA (13.04)

06h00 Caminhada da Fé

09h00 Missa dos Santos Óleos (Paróquia Cristo Luz dos Povos)

19h00 Missa da Instituição da Eucaristia (lava pés)

21h00 Vigília e Adoração.

22h00 Vigília e Adoração.

23h00 Vigília e Adoração.

SEXTA-FEIRA SANTA (14.04)

06h00 Caminhada da Fé

07h00 Vigília e Adoração.

08h00 Vigília e Adoração.

09h00 Vigília e Adoração

10h00 Vigília e Adoração

11h00 Vigília e Adoração

12h00 Vigília e Adoração

13h00 Vigília e Adoração

14h00 Vigília e Adoração

15h00 Celebração da Paixão do Senhor

19h00 Via sacra nas ruas do bairro

SÁBADO SANTO (15.04)

18h00 Batizado Adultos

19h00 Missa da Vigília Pascal

DOMINGO DE PÁSCOA (16.04)

07h00 Missa de Páscoa

10h00 Missa de Páscoa

16h00 Missa de Páscoa – 1ª Eucaristia Adolescentes

18h30 Missa de Páscoa

20h00 Missa de Páscoa– 1ª Eucaristia Adultos