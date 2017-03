Capital Santuário fará bênção e imposição de cinzas nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (1) haverá a bênção e a imposição das cinzas em todas as novenas do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. As novenas são de hora em hora, sendo a primeira às 6h e a última começando às 23h.

As cinzas representam a penitência e demonstram nossa condição de mortais a qual retornaremos ao pó. No momento da imposição o padre ou ministro proferem as seguintes palavras: “do pó viestes e ao pó retornarás” e então as cinzas são aplicadas em forma de cruz na testa dos fiéis.

É com este rito que começa oficialmente a Quaresma. Durante os 40 dias os fiéis dedicam-se à reflexão constante e oração para relembrar o período por qual Jesus passou no deserto e os sofrimentos da crucificação. (Com Assessoria)