Cidade do Natal Santuário promove festa de padroeira na Cidade do Natal

Entre os dias 09 a 18 de agosto acontece a 9ª Festa de Nossa Senhora da Abadia, em homenagem a padroeira da Arquidiocese de Campo Grande. A realização deste evento é feita pelos devotos da Paróquia Nossa Senhora da Abadia, que acaba de inaugurar novo santuário em antiga casa de shows nos altos da Avenida Afonso Pena.

Os organizadores estão se preparando para receber um grande público devido a Cidade do Natal ser um local de fácil acesso a população. A festa conta com uma programação cultural e religiosa com realização de missas, novenas, carreata, quermesse, shows e feira de artesanato.

“Nossa Senhora da Abadia significa casa do Pai, então queremos primar pelo acolhimento as pessoas, e também, para que conheçam o novo santuário”, afirma o pároco Padre Paulo Vital.

História

A devoção a Nossa Senhora da Abadia começou com o Sr. Elizeu Ramos, mineiro radicado em Campo Grande no ano de 1905. Sua promessa era de adquirir a imagem da virgem caso progredisse nestas terras.

Anos após a sua chegada em Mato Grosso, fizeram-lhe a doação de um estandarte da virgem. Elizeu começa a arrecadar recursos na cidade para adquirir a imagem em São Paulo, e consegue, trazendo-a de trem até Três Lagoas e depois, de carro de boi até Campo Grande.

A imagem chega aqui no dia 03 de agosto de 1912, depois de honrosa recepção, a imagem ficou na modesta Igreja de Santo Antônio, sua primeira morada. Em 1948, Dom Antônio Barbosa a intitulou como padroeira da Arquidiocese de Campo Grande.

A festa pretende torna-se tradição entre famílias, especialmente entre os católicos, compondo também as comemorações pelo aniversário da cidade.