TRADIÇÃO São Gabriel do Oeste realiza a 26ª Festa do Leitão no Rolete e 11ª Fantasy Abertura oficial será na sexta-feira (05), às 19h, no Clube do Laço Liberato Maffissoni

26 Festa - ALMOÇO - Serão assados mais de 200 leitões de aproximadamente 40kg Foto: André de Abreu

Acontece de 05 a 07 de julho a tradicional Festa do Leitão no Rolete de São Gabriel do Oeste, o maior evento gastronômico voltado à suinocultura e incluso no calendário estadual de eventos. Na sua 26ª edição, a expectativa é atrair turistas das cidades da Região Norte, MS e outros estados e ainda fomentar a economia local.

A abertura oficial será na sexta-feira (05), às 19h, no Clube do Laço Liberato Maffissoni. Após, tem a primeira eliminatória do 12° Festival da Canção (FestOeste). Já às 22h, show com Naldo, Gabi Martins e Rominho.

No sábado, a Festa continua com a abertura da exposição agropecuária, parque de diversões, pega de leitões e baile carapé com César Augusto e Juliano. Durante a tarde, acontece a segunda eliminatória do FestOeste e a partir das 23h, será realizada a 11ª FANTASY, a maior festa a fantasia do Estado, com animação do DJ's Marco Hanna, Vinne, Fran Kirsch e Lazy Bear.

Já no domingo tem a final do FestOeste, baile carapé com Grupo Rapadura e, para fechar com chave de ouro, show com Juliana Monteiro, Paolla, Diego & Arnaldo eTeodoro & Sampaio.

O almoço com Leitão no Rolete acontece em dois dias, no sábado (6) e domingo (7), a partir das 10h30, no CTG Chama Crioula.

A Festa conta com o apoio e parceria Governo do Estado, Prefeitura, Câmara, Cooasgo, Brahma, Sicredi, Pantanal Agrícola, CTG Chama Crioula, JR Promoções e RR Promoções, além de expositores.



Os ingressos poderão ser adquiridos através do site Ingresso Nacional.

Almoço - www.ingressonacional.com.br

Shows e Fantasy - www.ingressonacional.com.br



Pontos de Venda:

Campo Grande

- Gugu Lanches

- Edson Instrumentos Musicais ( R. Treze de Maio, 2942 - Centro, Campo Grande - MS)

- Barbearias a Banca (Chácara Cachoeira, Rua Amazonas, Shopping Norte Sul ) ??

??

São Gabriel

- Loja Castelini

- GPS Conveniência

- Faroeste

??

Rio Brilhante

- P10 Publicidade

??

Dourados

- Banca do Jaime

??

Ponta Porã

- Sorveteria Dlicius

??

Camapuã

- Master Conveniência

??

Rio Negro

- Naldinho Conveniência

??

Bandeirantes

- DLM Confecções

??

Rio Verde

- LM Sorveteria

?

Coxim

- Castelini

?

Chapadão do Sul

(Somente venda online para Fantasy)

- Castelini