Aedes aegypti São Paulo promove ação de combate ao Aedes aegypti em parques públicos

Uma ação de combate ao Aedes aegyptiestá sendo realizada (30) nos parques públicos localizados na capital paulista. O objetivo da ação é eliminar criadouros do mosquito transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya.

Durante toda a -feira, agentes da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), com apoio da Secretarias de Estado da Saúde e do Meio Ambiente farão varreduras nos parques Juventude e Horto Florestal, na zona norte; Guarapiranga, na zona sul; e Villa Lobos e Água Branca. na zona oeste.

A iniciativa integra a campanha estadual Todos juntos contra o Aedes aegypti, que mobilizou mais de 25 mil agentes estaduais e municipais em ações de campo para atuar na Semana Nacional de Mobilização Contra o Aedes aegypti, iniciada na última -feira (26).

A proposta da iniciativa é mobilizar órgãos públicos e a sociedade civil para trabalhar em conjunto com ações educativas e de campo, sobretudo em municípios e áreas com maiores índices de infestação do Aedes aegypti, através da conscientização da população quanto à importância da eliminação dos focos de proliferação do mosquito.

Estatísticas

Segundo o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) realizado em outubro e novembro, dos 638 municípios avaliados, 406 apresentam situação satisfatória, 190 estão em alerta e 42 em risco.

Os dados referentes aos municípios de São Paulo, com base em informações da Secretaria estadual de Saúde, colhidas por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), mostram que o número de casos de dengue no estado caiu 99% em dois anos: de 678.031 em 2015, para 162.497 em 2016, e 6.269 em 2017. Neste ano, até

Quanto à chikungunya, São Paulo registrou neste ano 209 casos autóctones. No ano passado inteiro, foram confirmados 354 casos. No caso da zika, até agora foram confirmados 123 casos autóctones – em 2017, foram 121 registros.

*Estagiário sob supervisão de Nádia Franco