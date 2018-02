Tragédia São resgatados 30 dos 66 corpos do avião que caiu no Irã 'O terreno íngreme do local do acidente do avião da Aseman vai a complicar a retirada dos corpos, que poderia se prolongar até a próxima sexta-feira'

As equipes de resgate encontraram os corpos de pelo menos 30 dos 66 passageiros e tripulantes que viajavam no avião que caiu no último domingo (18), em uma montanha do centro do Irã, onde nesta devem começar hoje, quarta-feira (21) as operações de retirada.

No local do acidente na Montanha Dena, a cerca de 4 mil metros de altura, estão 20 grupos de resgate especializados em montanha para recuperar os corpos e a caixa-preta do avião.

A operação, que ontem, terça-feira (20) se concentrou em encontrar os corpos, prosseguirá hoje, quarta-feira (21) e os especialistas em resgate começarão também a descer a montanha, explicou à agência oficial IRNA o diretor do Crescente Vermelho (braço da Cruz Vermelha para o Oriente Médio) da província de Isfahan, Mohsen Momeni.

A escuridão e as más condições do tempo impediram que a retirada tivesse início ontem à tarde, horas depois de terem localizado os destroços da aeronave após dois dias de busca.

A identificação das vítimas será feita na cidade de Yasuy, capital da província de Kohkiluyeh e Buyer Ahmad. O diretor-geral do departamento forense da província, Kamruz Amini, informou que 50 familiares das vítimas já deram mostras de DNA para ajudar na identificação.

O terreno íngreme do local do acidente do avião da Aseman vai a complicar a retirada dos corpos, que poderia se prolongar até a próxima sexta-feira (23).

Como não é possível a aterrissagem dos helicópteros, nem a sua aproximação excessiva à região, muitas das operações são realizadas a pé.

O ATR-72 saiu do Aeroporto Internacional de Mehrabad, em Teerã, às 8h (hora local) do último domingo com destino à cidade de Yasuy, e desapareceu do radar cerca de 50 minutos depois.