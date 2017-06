"Contas inativas" Saques do FGTS para nascidos de setembro a novembro começam nesta semana "O quarto lote de saque que seria aberto no dia 16, foi antecipado pela Caixa Econômica Federal"

Nascidos de setembro à novembro que possuem direito as contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) poderão sacar valores a partir deste sábado (10/06). O quarto lote de saque que seria aberto no dia 16, foi antecipado nesta terça-feira (06) pela Caixa Econômica Federal.

As agências da Caixa devem abrir as portas mais cedo no dia, para atender a demanda, das 9h às 15 do sábado. A relação de unidades por Estado deve ser divulgada nos próximos dias. As agências também vão abrir duas horas mais cedo entre segunda e quarta-feira, de 12 a 14 de junho.

Na próxima semana será feriado em Campo Grande no dia 13 de junho (Dia de Santo Antonio, padroeiro da cidade), por isso o trabalhador deve agilizar a retirada ou terá de aguardar após o feriado. Na quinta-feira dia 15 de junho, é feriado nacional de Corpus Christi, o que deve alterar o atendimento dos bancos.

Cerca de 7,5 milhões de trabalhadores no Brasil serão beneficiados nesta quarta fase de pagamento, os dados por Estado ainda não foram divulgados. Em julho começa a quinta e última etapa de saque para trabalhadores nascidos em dezembro.

Os saques de contas inativas vão até 31 de junho, sendo que essa é a data final para retirada dos dinheiro. A Caixa lembra que é importante ter a carteira de trabalho em mãos na hora de sacar o FGTS.

Saque

contribuintes que possuem o Cartão Cidadão e a senha, que tem o recurso disponível no valor de até R$ 3 mil, podem sacar nos caixas de autoatendimento, correspondentes Caixa ou nas lotéricas.

Valores acima de R$ 3 mil os saques devem ser feitos nas agências. É preciso que o trabalhador esteja com documento de identificação e Carteira de Trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão do contrato.

Mas informações podem ser obtidas no site da Caixa: www.caixa.gov.br/contasinativas ou pelo telefone 0800 726 2017.