SAÚDE Sarampo é tema de colóquio no Hospital Universitário de Campo Grande Serão debatidos vacinação, pesquisas e desafios atuais sobre a doença; palestras ocorrem na próxima sexta-feira, na UFMS

Foto: Divulgação

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS), realiza nesta sexta-feira (25/10) o Colóquio sobre Temas Emergentes em Saúde Pública com o tema Sarampo.

O evento terá três palestras: “Vacinação contra sarampo”, com a enfermeira e gerente técnica de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Emmanuela Maria de Freitas; “Sarampo: clínica e terapêutica”, ministrada pela pediatra infectologista do Humap e da Faculdade de Medicina da UFMS, Dra Ana Lúcia Lyrio de Oliveira; e “Situação epidemiológica e fluxo de atendimento em Campo Grande”, com a enfermeira e gerente técnica das doenças imunopreveníveis da Sesau, Alyne Lopes Belini.

O Colóquio sobre Temas Emergentes em Saúde Pública, que é gratuito e aberto ao público, terá início às 8h no auditório 1 da Famed, na UFMS. Será emitido certificado ao público presente.

COLÓQUIOS

Os colóquios são uma ação de extensão do Setor de Projetos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Famed-UFMS) em conjunto com o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia da Gerência de Vigilância em Saúde e da Unidade de Doenças Infecto parasitarias do Humap-UFMS, em parceria com os programas de pós-graduação em doenças infecciosas, saúde da família e enfermagem da UFMS, SESAU e SES.

O projeto é coordenado pelas professoras Anamaria Paniago e Sandra Leone e pela enfermeira Evelyn dos Santos, do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do HUMAP-UFMS e organizado pelas profissionais Vânia Silva dos Reis, Lívia Alves da Silva, Corinny Shintani e Evelyn dos Santos, do Hospital Dia.