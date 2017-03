Dia especial SAS organiza atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), está realizando durante toda a semana diversas ações em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. As atividades estão sendo realizadas por suas unidades de atendimento.

As ações são voltadas aos direitos e autoestima da mulher. Nas ações, as mulheres tiveram a oportunidade de participar de palestras, caminhadas, aulas de zumba, momentos de beleza, cinema e até uma apresentação de dança com o grupo do Centro de Convivência.

Segundo a secretária da SAS, Maria Angélica Fontanari, as atividades são uma forma de homenagear as mulheres que tanto lutam pelos seus direitos. “Hoje as mulheres estão em todos os âmbitos da sociedade, mostrando sua força, sua garra, e ao mesmo tempo com a sensibilidade que só as mulheres têm. As mulheres estão no serviço público, e aqui na assistência social, por exemplo, é um diferencial, com sua forma competente e ao mesmo tempo acolhedor de direcionar as ações. Tudo que a mulher faz, faz bem feito”, enfatiza.

Para a superintendente da Proteção Social Básica, Inês Mongenot Santana, as comemorações são importantes para frisar a importância da data. “Nós trabalhamos durante todo o ano com essas comunidades e a grande porcentagem do público sempre foi de mulher. Então, é muito importante mostrar a ela o valor que têm no contexto social, fortalecendo sua autoestima, trabalhando cidadania e o fortalecimento de vínculos familiares”, conta. A superintendente também enfatiza os trabalhos realizados no Centro de Convivência, que cuida do direito e valorização dos idosos. As comemorações ao Dia Internacional da Mulher estão sendo realizadas em parcerias com as UBSs, Drogaria São Bento, UFMS, Racco e Casa da Mulher Brasileira.