Saúde do Homem e da Mulher Rural: ação do Senar/MS realiza 700 procedimentos em Cassilândia

O Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural realizou, nesse sábado (10), a 13ª edição do Programa Especial Saúde do Homem e da Mulher Rural, em Cassilândia, 338 Km distante da Capital. A ação aconteceu em parceria com o Sindicato Rural de Cassilândia, secretarias municipais de Saúde, Educação, Administração e Assistência Social, além da SBU/MS – Sociedade Brasileira de Urologia.

O presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, ressalta a garantia do envelhecimento populacional com saúde. “Há 30 anos a expectativa de vida era inferior aos 64 anos, e hoje temos uma expectativa acima dos 75. Somado a isso, está a observação da comunidade científica de que 75% das doenças estão relacionadas aos hábitos diários. Por isso, a necessidade de prevenção. Além da responsabilidade social, este programa traz a possibilidade de melhorar a qualidade de vida”.

Saito ainda reforçou que o desenvolvimento local está relacionado ao bem-estar de produtores e trabalhadores rurais. “No ano passado, quase 900 pessoas participaram das capacitações, o que mostra a preocupação do sindicato com a difusão do conhecimento. Por meio do projeto Pingo D’água, que cuida da saúde bucal de crianças, adultos e idosos, foram feitos mais de 1.700 atendimentos. O sindicato rural tem uma importância econômica, frente à cadeia produtiva no estado, e também social por ter esse trabalho humanizado de possibilitar que a comunidade tenha acesso à prevenção”.

A parceria institucional foi destacada pelo presidente do Sindicato Rural de Cassilândia, Cilas Alberto de Souza. “É muito importante ter o diálogo e, por isso, temos que aproximar os setores. Somente com ações como essa conseguimos bons resultados. O apoio do Sistema Famasul tem sido fundamental para construirmos um sindicato forte, moderno, austero. Estamos no caminho certo”.

Marcaram presença no evento o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan; o presidente do Sindicato Rural de Inocência, Ivan Leal de Paula; diretores do Sindicato Rural de Cassilândia, Nardeli Barbosa de Queiroz e Ademilson Pereira de Camargo; os secretários municipais: de Administração, Leandro Rosa de Souza; de Saúde, Arthur Barbosa Souza Filho; e de Assistência Social, Carmem Montelo. Participaram, ainda, os vereadores, Rui Araldo Palhares de Ceni, e Rodrigo Barbosa de Freitas.

Atendimento

Em Cassilândia o Senar/MS disponibilizou, junto com os parceiros, consultas com urologista e ginecologista, exames de preventivo e PSA, vacinas, testes rápidos para diagnósticos de Sífilis, HIV e Hepatite B e C, e aferição de pressão. Ao todo foram 698 procedimentos realizados.

Morador do distrito Indaiá do Sul, Valter Garcia, de 53 anos, fez o exame que previne o câncer de próstata pela primeira vez. “O médico foi atencioso. A gente fica meio cismado, mas tem que fazer, senão morre, não é mesmo?!. Agora é manter para saúde ficar em dia”.

Para a dona de casa Neuracy Divino de Freitas, a ação foi uma ótima oportunidade. “São vários serviços: passei pelo exame da mama, fiz o preventivo, consultei com o dentista. Vim acompanhar meu marido e nós dois fizemos check-up”, declara.

Desde 2016, o programa do Senar/MS já ofereceu cerca de 10.500 atendimentos, como consultas, coletas de exames, vacinas e outros procedimentos.