Cida Amaral Saúde e educação são destaques nas indicações da vereadora Cida Amaral

Visando garantir mais qualidade de vida e bem-estar à população, a vereadora Enfermeira Cida Amaral apresentou indicações para 25 bairros de Campo Grande durante a 26ª sessão ordinária desta quinta-feira (9), da Câmara Municipal.

Dentre elas, a vereadora solicitou atenção especial para a saúde da população e voltou a cobrar reforma na Unidade Básica de Saúde da Família “Dr. Edson Quintino Mendes”, localizada na Avenida Guaicurus - Jardim Campo Alto. Também cobrou a construção de UBSF nos bairros Serraville, Nova Jerusalém, Jardim Carioca, no Loteamento Vespasiano Martins, e no Parque do Sol, além de dois técnicos de enfermagem e Clínico-geral para a UBSF “Aquino Dias Bezerra” localizada, no bairro Vida Nova III.

“A saúde é uma das principais demandas da nossa população. Precisamos olhar com carinho para essa área. Por isso, na sessão de hoje, reiterei alguns pedidos de reforma e construção de unidades de saúde, além de fazer novos pedidos ao nosso prefeito. Esperamos que, em breve, os moradores desses bairros sejam contemplados com atendimento de saúde de qualidade”.

Foram solicitados também serviços de pavimentação para os bairros Parque do Lageado, Coophavila II, Vila Nova Campo Grande. Também cobrou patrolamento e encascalhamento Rivieira Park, nas ruas da linha de ônibus do Loteamento Cristo Redentor e na Avenida Manoel da Costa Lima, Vila Piratininga. Tapa- buraco para o bairro Guanandi, Bairro São Jorge da Lagoa e para o Maria Aparecida Pedrossian.

Na área da educação, a Enfermeira Cida solicitou à prefeitura da Capital, estudo de viabilidade técnica para construção de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) no Jardim Seminário, no bairro Vida Nova e no Bairro Residencial Aquários I.

A vereadora cobrou ainda limpeza de terreno nos bairros Loteamento Cristo Redentor e Coophavila II, instalação de placas de identificação e drenagem na no Jardim Seminário, instalação de guard rail na Avenida Arquiteto Gil de Camilo, no bairro Chácara Cachoeira e na Avenida Presidente Ernesto Geisel, no bairro Amambaí. Reforço no policiamento do Parque do Lageado, Parque dos Sabiás e Coophavila II.

Também na sessão desta quinta-feira, a vereadora pediu que seja verificada a possibilidade de redução do IPTU para os moradores das imediações do Aeroporto , no bairro Jardim Imá, visto que o barulho de pousos e decolagem dos aviões prejudicam tanto o bem-estar dos moradores, como também a redução na valoração dos imóveis quando na venda, o que não reflete na cobrança de IPTU.