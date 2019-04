H1N1 Saúde investiga 209 casos suspeitos de gripe no Estado Uma morte por H2N3 foi confirmada no começo do ano, em Corumbá

Mato Grosso do Sul iniciou a Campanha de Vacinação contra a Gripe A H1N1 com 209 casos notificados de gripe - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - em investigação. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado hoje pela Secretaria de Estado de Saúde, uma pessoa morreu em decorrência da H2N3. A morte foi registrada em janeiro deste ano, em Corumbá - não foi revelada a idade do paciente.

A campanha de vacinação segue até o dia 31 de maio. No Estado, a meta é imunizar 715,5 mil pessoas, o que equivale a 90% do público alvo, que é de 795 mil pessoas. Na primeira fase, que começou ontem e segue até o dia 22 de abril, serão priorizadas crianças de 1 a 6 anos de idade, gestantes e puérperas, classificadas como grupo de maior vulnerabilidade do Ministério da Saúde.

Depois do dia 22, a vacinação será aberta também para os outros grupos que integram o público-alvo da campanha, que incluem trabalhadores da saúde, povos indígenas, idosos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais. A campanha também inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade.