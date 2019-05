República Tcheca Saymon e Guto caem antes do classificatório na República Tcheca A dupla foi derrotada por 2 sets a 1

Durou uma partida a participação do sul-mato-grossense Saymon e seu parceiro Guto (RJ) na etapa quatro estrelas de Ostrava, na República Tcheca, do Circuito Mundial de vôlei de praia.

A dupla foi derrotada por 2 sets a 1 (15/21, 21/17 e 15/10) por André e George (ES/PB), nesta terça-feira (28), na disputa do country quota. Com o resultado, o time do atleta do Estado ficou de fora da fase classificatória do torneio.

O country quota é realizado quando o número de duplas inscritas por um país é maior que o máximo permitido para cada nação na etapa.

André e George serão os únicos brasileiros no classificatório masculino, já que Pedro Solberg e Vítor Felipe (RJ/PB), Evandro e Bruno Schmidt (RJ/DF), Alison e Álvaro Filho (ES/PB) estão garantidos na chave principal.

Entre as mulheres, a parceria da sul-mato-grossense Talita com a cearense Taiana e as cariocas Bárbara Seixas e Fernanda Berti (RJ) começam a etapa no classificatório. Já na fase de grupos estão Ágatha e Duda (PR/SE), Ana Patrícia e Rebecca (MG/CE), Maria Elisa e Carol Solberg (RJ).

Os duelos da fase classificatória começam já nesta quarta (29). Talita e Taiana encaram as húngaras Denesi e Toth na estreia.

Os torneios do Circuito Mundial são divididos em estrelas, de uma até cinco. Ostrava é o quinto de nível quatro estrelas disputado em 2019 e o terceiro em três semanas. Outros cinco desta categoria serão realizados até o fim do ano, com distribuição de R$ 1,2 milhão em premiação.

A etapa de Ostrava é mais uma a contar pontos para a corrida olímpica brasileira rumo a Tóquio-2020.