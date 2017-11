SBD/MS realiza campanha de prevenção ao câncer de pele

A Sociedade Brasileira de Dermatologia regional Mato Grosso do Sul realizará este ano a 18ª edição da Campanha de Prevenção ao câncer de pele. Ano passado foram realizados mais de mil atendimentos gratuitos à população. O evento acontece anualmente em todo Brasil por meio das sociedades regionais e tem como objetivo a prevenção e o diagnostico precoce da doença.



Em Mato Grosso do Sul a campanha será realizada, no dia 02 de dezembro das 09h às 15h, no Serviço de Dermatologia Gunter Huns, localizado no Hospital Universitário (HU) e conta com diversos profissionais voluntários, entre eles: dermatologistas, cirurgiões de cabeça e pescoço, patologistas, enfermeiros e acadêmicos de medicina.



Além de orientação a equipe também fará pequenas cirurgias, biopsias e crioterapia, já os casos de maior complexidade serão encaminhados para tratamento.



Segundo a médica dermatologista e coordenadora do evento, Heloide Marcelino, entre os tumores malignos, o câncer de pele é o que tem maior incidência entre os casos registrados no Brasil. “Apesar dos altos índices, quando diagnosticado precocemente o câncer de pele tem uma relativa tranquilidade no tratamento com taxa de cura próximo a 100%. Por isso, é importante que a população procure orientação médica e a campanha é um excelente momento para esta avaliação”.