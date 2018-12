SBT SBT lidera audiência com Ratinho e filme, Globo despenca para o 3º lugar Cada ponto equivale a 71.8 mil domicílios na Grande São Paulo

O SBT atingiu a liderança de audiência nesta terça-feira (27) com o Programa do Ratinho e o Cine Espetacular, que jogou a Globo para o terceiro lugar.

Exibida das 22h23 às 23h38, a atração comandada por Carlos Massa, o Ratinho, conquistou 11,0 pontos de média, 14 pontos de pico e 18% de share, garantindo a vice-liderança, de acordo com dados consolidados do Ibope da Grande São Paulo. No mesmo horário, a Record ficou na terceira colocação com média de 10,3 pontos.

No confronto com o Amor e Sexo, o Programa do Ratinho ainda ficou em primeiro lugar durante 19 minutos. Na faixa de confronto, das 23h19 às 23h38, a atração do SBT marcou 13 pontos de média e liderou com 30% de vantagem sobre a Globo, que ocupou a segunda posição com 10 pontos.

Filme lidera e deixa Globo em 3º lugar

Em seguida, no ar das 23h39 à 01h08, a sessão de filmes Cine Espetacular cravou 9,7 pontos de média, 12 pontos de pico e 23,2% de share, ficando em primeiro lugar do início ao fim. No mesmo horário, a Record fechou na vice-liderança com 7,8 pontos e a Globo ficou em terceiro lugar com 6,9 pontos. Cada ponto equivale a 71.8 mil domicílios na Grande São Paulo.