Bolsonaro Schelb está na Granja do Torto para conversar com Bolsonaro

O procurador Guilherme Schelb chegou por volta das 14h30 de hoje (22) na Granaja do Torto, para uma reunião com o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Schelb é cotado para o Ministério da Educação.

Pela manhã, o próprio Bolsonaro falou sobre a possibilidade de o procurador ser indicado para a pasta. Ao citar o que espera do Ministério da Educação, Bolsonaro ressaltou que a escola deve ser destinada a ensinar disciplinas e que temas relativos a questões de gênero devem ser abordadas pela família.

“Quem ensina sexo para criança é papai e mamãe”, afirmou o presidente eleito, após reunião no Comando da Marinha. “Escola é lugar de se aprender física, matemática, química e fazer com que no futuro tenhamos um bom empregado, um bom patrão e um bom liberal. Esse é o objetivo da educação.”

Ao mencionar a relevância do Ministério da Educação, Bolsonaro destacou sua preocupação. “É um ministério importantíssimo [o da Educação] porque o futuro do Brasil passa por ali. Situação complicada por ali porque nas últimas décadas gastou-se mais com educação e a qualidade caiu. Portanto é um ministério que tem de ser muito bem escolhido.”