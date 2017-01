Oportunidade Sebrae começa série de capacitações para quem quer abrir o próprio negócio

Em 2016, mais de 60% dos empreendedores de Mato Grosso do Sul declararam que o desempenho do seu negócio foi pior que no ano anterior, de acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae. No entanto, 62,4% projetaram que o próximo ano será melhor, se demonstrando otimistas quanto a 2017.

O ano novo sempre é considerado sinônimo de novas oportunidades, desejos e realizações. A mudança no calendário estimula também a mudança pessoal, mas, na maioria das vezes, as promessas jamais saem do papel. Que tal aproveitar o ano que se inicia para fazer uma transformação?

A técnica do Sebrae Michele Andreza de Freitas Carvalho explica que o começo do ano é o momento ideal para o futuro empreendedor se organizar. “Janeiro é o mês de traçar objetivos, descobrir onde se está e aonde se quer chegar. Se a pessoa quer abrir uma empresa, é importante planejar e colocar tudo no papel. Para quem já tem um empreendimento, é o momento de estipular metas e meios de alcança-las”.

A partir desta semana, o Sebrae começa a oferecer uma série de soluções para ajudar quem quer explorar o que 2017 tem a oferecer para concretizar aquela ideia antiga, que já estava no fundo da gaveta e foi deixada de lado.

Começar com o pé direito

Direcionado a potenciais empreendedores, em busca de capacitação e a microempresas com até dois anos de funcionamento, o ciclo Nascer Bem tem treinamentos para quem quer abrir, gerenciar e melhorar seu próprio negócio.

Capacitações auxiliam potenciais empreendedores a começar um negócio

Em Campo Grande, entre janeiro e fevereiro, são mais de 20 palestras para ajudar a traçar um perfil empreendedor, planejar o empreendimento, adquirir conhecimentos de gestão e verificar a viabilidade financeira da futura empresa. Todas as palestras são gratuitas; apenas as duas oficinas sobre planejamento requerem o investimento de R$ 30.

Também há soluções sem custo para quem quer formalizar o negócio e iniciar uma nova etapa de crescimento e conquistas. Toda segunda e quarta-feira, às 8h30 e às 14h30, a palestra “Saiba como se tornar um Microempreendedor Individual” orienta sobre os primeiros passos na jornada de um MEI.

Às sextas-feiras, acontece a Oficina de Formalização, que auxilia no cadastro como Microempreendedor Individual.

A programação em todo o Estado está disponível no Portal de Atendimento do Sebrae (www.ms.sebrae.com.br), onde é possível fazer a inscrição online. Mais informações também podem ser obtidas no telefone 0800 570 0800.