Inovação Sebrae Inspira traz a Dourados especialistas em inovação Seminários e workshops têm foco em levar mais inovação para as empresas e mostrar as últimas tendências e novidades do mercado

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso do Sul traz a Campo Grande os especialista em novas tecnologias Tony Ventura e o pioneiro do marketing de experiência Manoel Carlos Júnior, durante o Sebrae Inspira Inovação. As atividades têm foco em levar mais inovação para as empresas por meio de seminários, oficinas e workshops que mostram as últimas tendências e novidades do mercado.

Tony Ventura é especialista em novas tecnologias. Seleciona ferramentas da internet e cria conexões estratégicas entre elas para ajudar empresários a atingir os melhores resultados. Manoel Carlos Júnior é consultor, palestrante, pioneiro do marketing de experiência e autor do primeiro livro sobre o tema no Brasil e criador do método experiencialize! Ele ensina em sete etapas como as empresas podem criar um relacionamento afetivo com seus clientes.

Como parte dessas ações do Sebrae Inspira Inovação, acontece no dia 09 de julho o Seminário Inovando no Mundo 4.0, a partir das 19 horas, com Tony ventura. O eventodeve apresentar uma visão futura de mercado e apresentar ferramentas tecnológicas disponíveis que contribuem para o crescimento empresarial e pessoal. Serão apresentados grandes cases de sucesso, além de mostrar ferramentas ainda não conhecidas e que podem contribuir com o processo de evolução digital, digitalização, internet das coisas (IoT), inteligência artificial dos negócios.

Para levar atualização e prática de ferramentas tecnológicas úteis para o dia a dia dos empresários, o Sebrae realiza também no dia 29 de julho, a partir das 19 horas, o workshop Tecnologia na Prática com Tony Ventura. Nesta oficina, os participantes irão apresentar novas ferramentas tecnológicas; além de apresentar formas práticas de usá-las no dia a dia; conhecimento na parte estratégica das ferramentas; conhecimento na parte técnica das ferramentas.

No dia 02 de agosto, a partir das 19 horas, no Sebrae, é a vez de Manoel Carlos Júnior ministrar a oficina Varejo 4.0: O Varejo do amanhã aqui e hoje. O workshop tem o objetivo de estimular a reflexão e de enxergar a inovação no mercado de varejo e serviços.Durante o evento, os participantes irão conhecer cases de sucesso conferindo suas inovações, quais os padrões utilizados, a resposta do mercado e entender a aplicação dessas estratégias em negócios de pequeno e médio porte.

Sebrae Inspira

O Sebrae Inspira é um movimento que espalha empreendedorismo, estimula o conhecimento e a ação nos negócios para inspirar empreendedores de Mato Grosso do Sul com nomes de referência nacional nos principais segmentos empresariais. Ideal para quem deseja empreender, se aperfeiçoar e conhecer tendências de mercado.

Programação

Seminário Inovando no Mundo 4.0 09/07/2019 Horário: 19h às 23h Investimento: R$50,00

Oficinas/Workshop Tecnologia na Prática 29/07/2019 Horário: 19h às 23h Investimento: R$200,00

Oficinas/Workshop Varejo 4.0: O varejo do amanhã aqui e hoje 02/08/2019 Horário: 19h às 23h Investimento: R$250,00

Local: Sebrae em Dourados – R. Pres. Kenedy, 855 - Praça do Cinquentenário. Inscrições pelo site http://www.sebraeinspira.com.br. Mais informações: 0800 570 0800