Sebrae realiza ciclo de palestras gratuitas sobre negócios Capacitações auxiliam atuais e futuros empreendedores a entender sobre gestão

Em março o Sebrae realiza na sua sede, localizada na Av. Mato Grosso, 1661 – Centro, capacitações gratuitas do clico Nascer Bem. As soluções orientam empresas com até dois anos de funcionamento e empreendedores que pretendem abrir um pequeno negócio a entender sobre gestão.

No dia 14 de março será possível aprender a analisar o fluxo de caixa para reverter situações negativas ou traçar estratégias para o crescimento da empresa. A palestra “Entendendo o fluxo de caixa” está com turma das 14h30 às 16h30.

Já no dia 21 de março, das 14h30 às 15h30, a palestra “Dicas de como atender e vender bem” apresentará técnicas para alcançar a excelência no atendimento e nas vendas e, assim, fidelizar os clientes.

E, no dia 28 de março, das 14h30 às 15h30, “Meu preço está bom? Estou tendo lucro?” será voltada para aqueles que ainda têm dúvidas sobre a formação do preço de venda. A palestra tem por objetivo ajudar a calcular o preço do produto ou serviço levando em consideração fatores como custos, despesas e lucro desejado.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até um dia antes de cada evento. Para mais informações e inscrições, acesse a Loja Virtual do Sebrae ou ligue na Central de Relacionamento, no 0800 570 0800.